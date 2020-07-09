Власти Пскова планируют благоустроить территорию у школы №24 и построить пристройку к учреждению

14:08, 09 июля 2020, ПАИ

Городские власти планируют благоустроить территорию у школы № 24 в Пскове и сделать к самому образовательному учреждению пристройку. Об этом глава города Елена Полонская сообщила в прямом эфире ПАИ-live 9 июля.

Елена Полонская отметила, что последние три года муниципалитет прилагает большие усилия по приведению в надлежащее состояние дошкольных и школьных учреждений. Она напомнила, что в 2019 году благодаря депутатскому фонду на 37 млн рублей больше было направлено на работы, связанные с ремонтом и благоустройством образовательных учреждений.

Глава города также отметила, что сейчас рассматривается вопрос о строительстве пристройки к школе № 24 и благоустройстве территории образовательного учреждения.