С 31 июля PayPal прекратит внутренние переводы в России

16:51, 09 июля 2020, ПАИ

Внутренние переводы в России с 31 июля прекратит международная платёжная система PayPal. Офис в Москве будет сохранён, пишет ТАСС.

В компании отметили, что будут поддерживать только международные платежи.

«Вы сможете использовать услуги PayPal в обычном режиме, но только для осуществления платежей зарубежным пользователям PayPal и для получения платежей от зарубежных пользователей PayPal. Вы не сможете отправлять пользователям PayPal в России или получать платежи от пользователей PayPal в России», - пояснили в компании.

Кроме того, PayPal убрала комиссии за платежи внутри страны из таблицы комиссий.