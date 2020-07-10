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Общество

Финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса началась в России

Началась завершающая стадия клинических испытаний вакцины от коронавируса, которые проводят Национальный исследовательский центр имени Гамалеи и Минобороны, сообщили в военном ведомстве. Об этом пишет РИА Новости.

Тесты начались 18 июня. Девяти участникам эксперимента ввели один компонент вакцины, еще девяти — второй.

Позднее, 23 июня, вакцину получили еще 20 добровольцев, они получат препарат в бустерном варианте — им позднее введут второй компонент вакцины.

Первую группу 15 июля после сдачи контрольных анализов выпишут, они вернутся к местам службы. Сейчас их состояние хорошее, «жалоб на самочувствие, негативных реакций или нежелательных явлений не отмечается».

Второй группе добровольцев 13 июля введут второй компонент, что должно способствовать закреплению иммунитета, поясняет ведомство.

Полученные данные, как отмечается, «свидетельствуют о формировании у добровольцев первой и второй групп иммунного ответа на введение вакцины от коронавируса COVID-19».

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