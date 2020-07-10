Автомобиль горел в Великих Луках

09:26, 10 июля 2020, ПАИ

В Великих Луках на проспекте Гагарина горел автомобиль, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Возгорание произошло 9 июля в 20:43. В автомобиле Audi-100 1987 года выпуска выгорел моторный отсек. Огнём уничтожены фары и бампер, повреждено лакокрасочное покрытие на площади два квадратных метра.

Для ликвидации пожара привлекались три единицы техники и десять человек. Сотрудники МЧС потушили машину. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание в моторном отсеке.