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Общество

Автомобиль горел в Великих Луках

В Великих Луках на проспекте Гагарина горел автомобиль, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Возгорание произошло 9 июля в 20:43. В автомобиле Audi-100 1987 года выпуска выгорел моторный отсек. Огнём уничтожены фары и бампер, повреждено лакокрасочное покрытие на площади два квадратных метра.

Для ликвидации пожара привлекались три единицы техники и десять человек. Сотрудники МЧС потушили машину. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание в моторном отсеке. 

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