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Общество

Названы регионы с самым большим количеством психически больных

Самый высокий показатель распространённости психических расстройств и расстройств поведения (шизофрения, умственная отсталость и другие) зафиксирован на Чукотке —  9922,9 случая на 100 тыс. населения. Об этом свидетельствуют данные Минздрава России, на которые ссылается RT.

Далее идут Алтайский край (6638,6 случая на 100 тыс. населения), Еврейская АО (6214,6), Курганская (5974,2) и Сахалинская (5788,4) области.

Также относительно высокий уровень распространённости психических расстройств был отмечен в Ямало-Ненецком (5696,3) и Ненецком (5535,1) автономных округах. Схожие показатели зафиксированы в Кировской и Орловской областях — 5434,5 и 5434,2 случая соответственно. Замыкает десятку регионов с наибольшими показателями Тверская область — 5399,7 случая на 100 тыс. населения.

Самый низкий уровень распространённости психических заболеваний и расстройств поведения Минздрав фиксирует в Чечне (1411,9 случая на 100 тыс. населения), Москве (2022,5), Ингушетии (2067,8), Севастополе (2313,3) и Северной Осетии (2454,5). Относительно невысокий уровень распространённости психических недугов отмечен в Кабардино-Балкарии (2482,5), Самарской области (2914) и ХМАО (3052,1).

Чуть выше, но также невысокие по сравнению с остальными регионами страны показатели у Республики Алтай и Карачаево-Черкесии — 3188,3 и 3260,1 случая на 100 тыс. населения региона соответственно.

Всего на конец 2019 года в России было зарегистрировано 5,8 млн пациентов с психическими заболеваниями.

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