Более 60 тысяч просмотров получил Пушкинский театральный онлайн-фестиваль

10:08, 10 июля 2020, ПАИ

Арт-директор Псковского академического театра драмы Андрей Пронин в эфире проекта ПАИ-live 10 июля рассказал, что XXVII Пушкинский театральный фестиваль, который в этом году проходил в режиме онлайн, получил много отзывов от зрителей из разных стран.

«Более 60 тысяч просмотров у фестиваля, это довольно много», - отметил Андрей Пронин.

Также спикер сказал, что доволен фестивалем, который получил много отзывов из Хабаровска, Эстонии, Израиля и США.

«Из Пскова много людей смотрели, - добавил Пронин. – Негативных отзывов было меньше».