О развитии почты на территории Псковской области в эфире ПАИ-live рассказывает Евгений Каратушин

16:47, 10 июля 2020, ПАИ

В преддверии Дня почты России, который отмечается в этом году 12 июля, экспертом в эфире ПАИ-live выступил руководитель УФПС Псковской области АО «Почта России» Евгений Каратушин.

Что представляет из себя современная почта в Псковской области? Какие перспективы развития её ждут? Успевает ли почтовики за современными технологиями? Об этом в эфире ПАИ-live с главным почтовиком Псковской области поговорил ведущий проекта Александр Машкарин.