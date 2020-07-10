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Общество

О развитии почты на территории Псковской области в эфире ПАИ-live рассказывает Евгений Каратушин

В преддверии Дня почты России, который отмечается в этом году 12 июля, экспертом в эфире ПАИ-live выступил руководитель УФПС Псковской области АО «Почта России» Евгений Каратушин.

Что представляет из себя современная почта в Псковской области? Какие перспективы развития её ждут? Успевает ли почтовики за современными технологиями? Об этом в эфире ПАИ-live с главным почтовиком Псковской области поговорил ведущий проекта Александр Машкарин.

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