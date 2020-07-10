Всего 16 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

23:57, 10 июля 2020, ПАИ

В Псковской области заболели коронавирусом 3216 человек, за сутки число новых случаев COVID-19 возросло на 16. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram.

При этом количество выздоровевших в регионе превысило число инфицированных за стуки в три раза: 55 человек побороли коронавирусную инфекцию. Вылечились после коронавируса, таким образом, 1478 человек.

Жертвами COVID-19 в Псковской области стали 34 человека. «К сожалению, статистика по смертности всё ещё растёт (+1). Рассчитываем, что на следующей неделе придут последние данные по прошедшему пику заболевания», - отметил глава региона.

На одном из активных очагов коронавируса, на предприятии «Йура Корпорейшн РУС», зарегистрировали один положительный результат теста но COVID-19.