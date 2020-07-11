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Общество

Вышла новая книга о старцах Псково-Печерского монастыря

Новую книгу «Духовники о духовничестве» из серии «Старцы Псково-Печерского монастыря» выпустило православное издательство «Вольный странник», сообщили Псковскому агентству информации в издательстве.

Книга содержит подборку наставлений старцев о том, как найти духовника и правильно выстроить с ним настроения.

«То, что в монастыре не прерывалось молитвенное служение за всю историю его существования, создавало в нем особую атмосферу, – отметили в издательстве. – Да и приехавшие, и поселившиеся в нем валаамские монахи-подвижники принесли с собой живые традиции старого русского монашества».

В книге собраны наставления отцов Досифея, Феофана, Нафанаила, Александра, Иоанна и монаха Алексея (Саяпина).

Заказать книгу можно на сайте vsbook.ru.

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