Для внутреннего туризма все дороги открыты – Михаил Ведерников
«Большинство ограничений уже снято, и для внутреннего туризма все дороги открыты», – отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.
«В Псковской области в каждом городе есть интересные, красивые и необычные места, – подчеркнул он. – В летние выходные можно познакомиться с достопримечательностями региона, увидеть новые неизвестные объекты».
При этом Михаил Ведерников призвал не забывать о рекомендациях Роспотребнадзора и базовых требованиях противовирусной безопасности.
«А на фото – одна из самых красивых набережных в нашей области в городе Себеж. Хороших выходных! Берегите себя!» – добавил он.