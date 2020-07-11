Для внутреннего туризма все дороги открыты – Михаил Ведерников

21:54, 11 июля 2020, ПАИ

«Большинство ограничений уже снято, и для внутреннего туризма все дороги открыты», – отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.

«В Псковской области в каждом городе есть интересные, красивые и необычные места, – подчеркнул он. – В летние выходные можно познакомиться с достопримечательностями региона, увидеть новые неизвестные объекты».

При этом Михаил Ведерников призвал не забывать о рекомендациях Роспотребнадзора и базовых требованиях противовирусной безопасности.

«А на фото – одна из самых красивых набережных в нашей области в городе Себеж. Хороших выходных! Берегите себя!» – добавил он.