Что нельзя делать в день апостолов Петра и Павла

09:00, 12 июля 2020, ПАИ

12 июля православные христиане отмечают праздник в честь апостолов Петра и Павла. В этот день заканчивается Петров пост, если только день памяти святых не попадает на среду или пятницу. На Руси святым молились об исцелении от горячки и лихорадки. Апостола Петра просили помочь в рыбной ловле, а апостол Павел, по народным поверьям, мог управлять стихией

Апостол Петр, получивший от рождения имя Симон, родился в рыбацкой семье. До знакомства с Иисусом он занимался ремеслом. Петр был одним из двенадцати учеников Христа и стал первым, кто провозгласил Христа сыном Божьим. Он находился на горе Фавор и видел Преображение Господне. А после Воскресения Иисуса Христа Петр начал проповедовать и стал главой первой христианской общины.

Во время правления императора Нерона, жестокого гонителя христиан, апостола схватили, заключили в темницу и проговорили к смертной казни. Приговоренный к кресту, он попросил распять его вниз головой, считая себя недостойным умереть, как Господь.

Апостол Павел (до крещения – Савл) происходил из состоятельного сословия римских граждан, он не входил в число двенадцати апостолов. Будучи язычником, принимал участие в преследовании первых христиан. Однако когда он встретил воскресшего Иисуса Христа, то поверил в единого Бога. Павел создал многочисленные христианские общины на территории Малой Азии и Балканского полуострова. Его послания составляют значительную часть Нового завета.

В народе этот день известен как Петров день и считается одним из самых значимых христианских праздников. Вместе с праздниками Аграфены Купальницы (6 июля) и Ивана Купалы (7 июля) Петров день составляет единый праздничный цикл, знаменующий полный расцвет природных сил. Накануне хозяйки убирали и чистили избы и готовили праздничные блюда.

День Петра и Павла является серединой лета, именно в этот период начинались работы по подготовке к осени - сенокос. В этот день обращали особое внимание на погоду, считалось, что если в Петров день светит солнце, то до конца лета будет тепло и сухо.

В день святых апостолов следует посетить церковь и праздничные службы. Тем, кто держал пост, необходимо исповедаться и причаститься. В этот день рекомендуют готовить рыбные блюда для привлечения в дом счастья и достатка.

В праздник Петра и Павла нельзя грустить, впадать в уныние, думать о плохом. В число ограничений также входят запрет на венчания, занятия физическим трудом, например, на работы в саду, огороде. Нельзя в этот день ругаться и проявлять агрессию. Также под запретом купания в водоёмах и злоупотребление спиртными напитками.

В Петров день было принято умываться водой из трех ключей. Также крестьяне выходили посмотреть, как будет всходить солнце: собирались ночью на пригорках, разжигали костры и проводили время в ожидании рассвета в играх и песнях.

Петров праздник был также днем свершения судов и уплаты пошлин. Церковь получала так называемую петровскую дань. Практически во всех крупных городах и селах проходили петровские торги.

На Руси святым апостолам молились об исцелении от горячки и лихорадки. Святого Петра просили помочь в рыбной ловле. Апостол Павел, по народным поверьям, представлялся людям более грозным святым, он мог управлять громом, посылать на землю град, наводнения, пожары.