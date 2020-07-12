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Как ловится судак в Раскопельском заливе Чудского озера
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Общество

Об отношении к рыбалке рассказал Михаил Ведерников

Фото Дарьи Хватковой

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram поздравил псковичей с народным праздником - Днём рыбака.

«Для нашего региона это особенная дата – к этому располагают более 15 тысяч рек и 3,4 тысячи озёр. Желаю каждому быть не просто потребителем природных ресурсов, но и ответственно относиться к нашим богатствам, бережно и с уважением посещать наши реки, озёра и леса. Убирать за собой мусор. Для кого-то рыбалка это профессия, для кого-то – отдых или хобби. Но всегда это единение с природой и особое состояние души», - отметил Михаил Ведерников.

Специально к Дню рыбака автор Псковского агентства информации Николай Бесклёвный подготовил публикацию о ловле судака в Раскопельском заливе Чудского озера.

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