Как ловится судак в Раскопельском заливе Чудского озера

11:44, 12 июля 2020, ПАИ

В Псковской области около одной тысячи человек занимаются рыболовным промыслом, несколько сотен работают на рыбоперерабатывающих предприятиях, десятки научных сотрудников и инспекторов рыбоохраны следят за состоянием водной среды и их обитателями. 12 июля они отмечают свой профессиональный праздник. Но еще больший отряд рыболовов-любителей, а в него без преувеличения входит каждый пятый житель нашего региона, этот день также считают своим праздником. Обозреватель Псковского агентства информации и по совместительству рыболов-любитель Николай Бесклёвный рассказал, как пройдет День рыбака в Псковской области, что такое судаковые «котлы» и как и где в Псковской области ловится эта хищная вкусная рыба.

Уха? Обязательно!

К сожалению, в этом году официальных массовых мероприятий, посвященных Дню рыбака, на Псковщине не запланировано, и праздник пройдет без традиционных концертов с широкими застольями. Но уха будет обязательно! Только на этот раз переместится она из больших котлов в котелки размером поменьше. Можно с уверенностью говорить о том, что в эти выходные во многих сотнях походных котелков будет кипеть вкусная наваристая уха из свежей псковской рыбы. Она еще, к счастью, не перевелась в наших многочисленных реках и озерах.

Особенно этим летом нас рыболовов-любителей радует судак в Раскопельском заливе Чудского озера. Там его ныне на удивление много и размер великолепен. Тем большая радость еще и от того, что так бывает далеко не каждый год. За мою двадцатилетнюю практику рыбалок и наблюдений такое приятное явление лишь второй год подряд. Что это, закономерная тенденция или аномальное явление? На этот вопрос объективный ответ может дать лишь наука, да промысловики (см. таблицу и выписку из Протокола). А у нас, любителей, давно сложилось впечатление, что судак в Псковско-Чудском озере почти исчез – настолько редок он в последние два десятилетия присутствовал в наших уловах, буквально в единичных экземплярах за зиму, а летом его на наших крючках и не видели. А поймать двух или трехкилограммового клыкастого и вовсе было редкостью сказочной и небывалой. И вот, приятные изменения.

За судаком в Раскопельский залив

Этим летом уже пять или шесть раз я с товарищами побывал в Раскопельском заливе. И без улова ни разу не остались. Каждый раз рыбалка приносила огромное удовлетворение – в наших садках обязательно были судаки. Слухи об удивительных уловах быстро расползлись не только по всей Псковской области, но и далеко за ее пределы. По выходным дням на просторах залива можно было насчитывать одновременно до сорока лодок с моторами и без, по номерам автомобилей, припаркованных у берега, в пору было изучать географию Северо-Запада России. Но далеко не каждому удавалось поймать хищника с красивыми золотисто-зелеными боками. Прошлым летом мы удивились поведению этой рыбы. Казалось бы, всем известно, что судак в первую очередь ночной, сумеречный хищник, а он предпочитал клевать в жаркий полдень при штилевой погоде. Даже у Леонида Павловича Сабанеева, самого авторитетного русского писателя-рыболова, я нигде не нашел и слова о «полуденном» хищнике. А потому многие рыболовы, надеясь только на раннее утро, уже к девяти часам зачехляли свои спиннинги и ни с чем отправлялись восвояси. А судак выходил на охоту часов с одиннадцати и самый ее разгар у него наступал с полудня и часов до трех дня. В это время на воде оставались лишь саамы терпеливые или быстро ухватившие на заметку ситуацию. Вот они то и бывали с богатыми уловами и мы в их числе.

Рыболов с характером

В этом году, вооруженные опытом прошлого сезона, мы с наскока попытались повторить успех. Но, увы! Ни в полдень, ни ранним утром, ни даже ночью, ни в глубоких местах залива, ни на мели – нигде судак не клевал, единичные поимки были не в счет. В чем дело? По нашим сведениям, хищника в заливе было много, а он наши снасти почему-то игнорировал. И тут ответ пришел оттуда, откуда не ждали. В этот вечер с нами рыбачил Сергей Николаевич, ветеран псковского спортивного ориентирования, ему уже за семьдесят, но душою и телом он по-прежнему молод, а в троллинговой рыбалке Николаич так и вовсе «мальчишка» - всего третий год, как с нами рыбачит. И не часто у него пока получалось. Троллинг только на первый взгляд незамысловатый вид ловли рыбы, но в нем столько нюансов, что освоить их не сразу удается, да и не каждому. Так получилось, что вечером Сергею Николаевичу порыбачить так и не удалось. При разгрузке лодки он случайно зацепился за металлический уголок своего прицепа, хватило малейшего касания, и глухой взрыв сотряс береговую тишину. Огромная метровая дыра зияла в левом баллоне его лодки. Со словами «какой я невезучий», Сергей Николаевич быстро собрался и уехал. Думали, всё, уехал с концами. Представляю, как человеку было обидно. Но, оказывается, он съездил домой, взял другую лодку и вернулся. Удивил, так удивил, приятно удивил. Уважаю людей с характером.

Щука после грозы

Ночью так гремело и полыхало, спросонья я подумал, что к нам в палатку машина с включенными фарами въезжает, а потом перед самой палаткой она остановилась и начала раздвижной дверью туда-сюда греметь и хлопать. Будильник прозвенел в 3:15, но на воду вышли только через два часа – гроза и ливень продолжались. Воды в лодку налило - ведра три, а то и более, минут двадцать ее вычерпывал.

После грозы щука клевала, как никогда – везде и на любые воблеры. Так много поклевок ни я, ни мои товарищи еще не видывали. Очень активной была щука. Но размер маловат, в основном меньше килограмма, попадались и откровенные трехсотграммовые однолетки. Но если с самого утра мне попались две более -менее крупных щучки – двушка и полторашка, то потом с приличным размером так и не встретились. Поначалу мы с напарником еще считали, сколько поймали, сколько отпустили. Но доведя счет отпущенных щучек до восьми, дальше стали сбиваться, за утро мы их отпустили не менее трех десятков.

А вот кто удивил и поучил, так это Сергей Николаевич. Ему воздал рыбий Бог за все его вчерашние неудачи. Сначала он рыбачил у острова Пыпно, но потом перебрался к нам, к Мде. И вскоре на наших глазах он выудил огромную щуку. Даже когда взял ее в подсак, то с трудом перевалил через борт лодки. Ай, молодца! Подошли, поздравили. А потом он стал удивлять судаками – каждые полчаса, а то и чаще. На его спиннинг цеплялись такие клыкастые оковалки, что мы только рот раскрывали. И ладно бы одного, поймал, ну двух… В результате в его улове оказалось несколько клыкастых более чем полуторакилограммового веса. Вот это рыболов! А у нас с товарищем – ни одного разбойника. И рядом плавали, и по тем же местам, но Сергей Николаевич один за другим вынимал великолепных судаков, а мы… Почему так получалось, нам было не понять. И рыболовы мы уже не новички, и воблеры у нас проверенные и уловистые, а судак на все это обращал ноль внимания. И лишь на берегу, по окончании рыбалки, нашли ответ. Если мы, якобы опытные судачатники, пытались ловить хищника как всегда у дна на 3-4 метрах, то Сергей не заморачивался и поставил на свои спиннинги первые попавшиеся воблеры из своей коллекции. И угадал. Его обе приманки заглублялись не более, чем на полтора метра. И именно в этом слое воды, наверное, и располагался в этот день хищник. А скорее всего он был еще ближе к поверхности.

Судаковые «котлы»

В это утро я впервые в своей жизни видел судаковые «котлы». В нескольких местах на зеркальной поверхности залива то и дело показывались всплывающие спины судаков приличного размера, притом сразу пять-шесть одновременно и рядом друг с другом. Картина жора судаков завораживала. То, что это именно они, не было никакого сомнения – на спинах ярко выделялись двойные плавники и широкие мощные хвосты то и дело мелькали над водой. Нам бы догадаться, что хищник весь наверху и сменить наши воблеры на поверхностные, но...

Тем не менее, та рыбалка удалась. Особенно все рады были за Сергея Николаевича – после стольких неудач - такой успех. Поздравили его еще раз и пожелали продолжения. Фотосессия собрала весь берег. Выбрались из палаток даже те, кто очень уморился и от бестолковой рыбалки, и от жаркого солнца (парило после дождя), и от алкогольных паров. В этот день более счастливого рыболова, чем Сергей Николаевич, не было на всем чудском берегу.

На последующих рыбалках мы учли этот опыт и клыкастый хищник в наших уловах стал частым гостем. Вот только долго ли еще будут продолжаться такие рыбалки по судаку? Знакомый промысловик, проживающий на берегу залива, обмолвился, что, мол, как-то долго в этом году задержался судак в Раскопельском заливе. А у нас, у любителей, свои наблюдения – три дня назад в эхолоте мы столько мелкой рыбы видели, что иногда луч эхолота даже не пробивался до дна. А потому думаем, что пока в заливе столько еды для хищника, то он вряд ли будет торопиться уйти из залива в озеро.

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Запасы судака в 2019 году увеличились. Вылов судака в 2019 г. в Чудско-Псковском озере сохранился на уровне предшествующего года. Освоение ОДУ по России составило 92 % в Чудском и 83 % в Псковском озерах. Основу промысловой части популяции судака в 2019 году составляли рыбы высокоурожайного поколения 2016 года, эти рыбы составят основу запаса и в 2020 году. Поколение 2016 года отличалось хорошим темпом роста и уже к началу сентября большая часть рыб достигла 40 см промысловой длины. В осенний период 2019 года отмечалась высокая численность рыб в возрасте 1+ лет, преимущественно в российской части акватории Чудского озера. Урожайность поколения 2019 года – низкая.

Российская Сторона выразила обеспокоенность в связи с осуществлением Эстонской Стороной мероприятий, принятых и проведенных в одностороннем порядке, направленных на организацию промысла мехмутниками в период с 26 октября по 19 ноября 2019 года, что привело к массовым выбросам и гибели судака промыслового размера в ходе осуществления такого промысла.

(Из материалов протокола 45-й Межправительственной (Россия - Эстония) комиссии по рыболовству).