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Общество

Похолодание ожидается в Пскове

Фото Дарьи Хватковой

На неделе с 13 по 19 июля в Пскове ожидается похолодание до +18 °C в дневное время, сообщает метеоцентр «Фобос».

13 июля днём температура воздуха прогреется до +19 °C, прогнозируется переменная облачность и небольшой дождь. Во вторник 14 июля ночью ожидается до +13 °C, днём – до +19 °C. По прогнозам синоптиков, будет переменная облачность, пройдут небольшие дожди.

15 июля ночью похолодает до +12 °C, днём потеплеет до +21 °C. День пройдёт без осадков, ожидается переменная облачность.

В четверг 16 июля будет пасмурно, температура воздуха прогреется от +16 до +20 °C. А на следующий день – 17 июля – ожидается пасмурная погода и небольшой дождь, дневная температура будет на отметке +18 °C.

В выходные – 18 и 19 июля – температура воздуха днём прогреется до +21 °C. В субботу будет пасмурно и без осадков, а в воскресенье – малооблачно, пройдёт небольшой дождь.

Скорость ветра на этой неделе ожидается от 6 до 14 м/с.

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