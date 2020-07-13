Новый логотип появился у Скорой помощи в Пскове

14:34, 13 июля 2020, ПАИ

Новый логотип появился у Скорой помощи в Пскове, собщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, вручая новые реанимобили.

«Мы приняли решение о модернизации системы здравоохранения Псковской области, первичного звена и, конечно, станции скорой медицинской помощи. Об этом свидетельствует новый логотип. Мы хотим чтобы работа строилась принципиально по-новому», - подчеркнул губернатор.

Он также отметил, что на благоустройство и ремонт станции скорой помощи в Пскове, который уже состоялся, выделялось 3,5 млн рублей.