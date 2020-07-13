Новая инфекционная больница в Псковской области примет первых пациентов в октябре

16:22, 13 июля 2020, ПАИ

Новая инфекционная больница с корпусами в Пскове и Великих Луках сможет принять первых пациентов в конце сентября – начале октября. Об этом заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в прямом эфире ПАИ-live 13 июля.

По словам первого вице-губернатора, с учётом сегодняшних планов нет никаких оснований растягивать время между сдачей объекта в эксплуатацию и началом работы.

«Мы полагаем, что эта работа займет две-три недели. И в конце сентября - начале октября мы сможем принять пациентов», – отметила Вера Емельянова.

Строительство новых медицинских учреждений в регионе ведётся по поручению президента России Владимира Путина. Ранее с этим предложением к главе государства обратился губернатор Михаил Ведерников.