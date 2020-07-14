0
11:45
В Псковской области сняли запрет на проведение митингов рядом с больницами
11:44
Фестиваль Полистовского заповедника «РосянкаFEST» пройдёт онлайн
11:26
Около 2 млн рублей прибыли Горводоканал перечислит в бюджет города
11:10
Псковские депутаты отложили покупку ноутбуков для себя
10:47
«Ростелеком» расширил линейку решений для кибербезопасности сервисом взаимодействия с ГосСОПКА
10:41
Количество выздоровевших после COVID-19 в Псковской области почти в три раза превысило число заболевших
10:05
Псковская область вошла в десятку лидеров по темпам прироста преступности
Еще новости
Общество

Псковские депутаты отложили покупку ноутбуков для себя

Покупку ноутбуков для себя отложили псковские депутаты. Об этом стало известно на 40-й сессии Псковской городской Думы 14 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки есть необходимость проводить удалённые заседания, и депутаты должны быть обеспечены оборудованием, на сегодня в городской думе всего два ноутбука», - отметила глава города Елена Полонская.

Заместитель председателя Псковского регионального отделения партии «ЯБЛОКО», депутат Псковской городской Думы Дмитрий Пермяков отметил, что следует исключить покупку ноутбуков.

15 депутатов проголосовали за то, чтобы исключить из проекта плана сметы статью на приобретение ноутбуков для проведения дистанционных сессий, четыре – против, трое  воздержались.

В ходе сессии Елена Полонская также добавила, что в прошлом году были уменьшены расходы на СМИ на 1,7 млн рублей.

«Отдел СМИ у нас является объединенным: он обслуживает не только гордуму, но и деятельность администрации Пскова и структурных подразделений», - подчеркнула Полонская, добавив, что о ЧС и происшествиях граждан необходимо информировать через СМИ.

По предварительным данным, сэкономленные средства направляют на нужды псковских школ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

В Псковской области сняли запрет на проведение митингов рядом с больницами
14 июля 2020
В Псковской области сняли запрет на проведение митингов рядом с больницами
Фестиваль Полистовского заповедника «РосянкаFEST» пройдёт онлайн
14 июля 2020
Фестиваль Полистовского заповедника «РосянкаFEST» пройдёт онлайн
Около 2 млн рублей прибыли Горводоканал перечислит в бюджет города
14 июля 2020
Около 2 млн рублей прибыли Горводоканал перечислит в бюджет города
Псковские депутаты отложили покупку ноутбуков для себя
14 июля 2020
Псковские депутаты отложили покупку ноутбуков для себя
«Ростелеком» расширил линейку решений для кибербезопасности сервисом взаимодействия с ГосСОПКА
14 июля 2020
«Ростелеком» расширил линейку решений для кибербезопасности сервисом взаимодействия с ГосСОПКА
Количество выздоровевших после COVID-19 в Псковской области почти в три раза превысило число заболевших
14 июля 2020
Количество выздоровевших после COVID-19 в Псковской области почти в три раза превысило число заболевших
Псковская область вошла в десятку лидеров по темпам прироста преступности
14 июля 2020
Псковская область вошла в десятку лидеров по темпам прироста преступности
Сессия Псковской городской Думы начнётся в 10:00
14 июля 2020
Сессия Псковской городской Думы начнётся в 10:00

Идет загрузка...