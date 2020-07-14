Псковские депутаты отложили покупку ноутбуков для себя

11:10, 14 июля 2020, ПАИ

Покупку ноутбуков для себя отложили псковские депутаты. Об этом стало известно на 40-й сессии Псковской городской Думы 14 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки есть необходимость проводить удалённые заседания, и депутаты должны быть обеспечены оборудованием, на сегодня в городской думе всего два ноутбука», - отметила глава города Елена Полонская.

Заместитель председателя Псковского регионального отделения партии «ЯБЛОКО», депутат Псковской городской Думы Дмитрий Пермяков отметил, что следует исключить покупку ноутбуков.

15 депутатов проголосовали за то, чтобы исключить из проекта плана сметы статью на приобретение ноутбуков для проведения дистанционных сессий, четыре – против, трое – воздержались.

В ходе сессии Елена Полонская также добавила, что в прошлом году были уменьшены расходы на СМИ на 1,7 млн рублей.

«Отдел СМИ у нас является объединенным: он обслуживает не только гордуму, но и деятельность администрации Пскова и структурных подразделений», - подчеркнула Полонская, добавив, что о ЧС и происшествиях граждан необходимо информировать через СМИ.

По предварительным данным, сэкономленные средства направляют на нужды псковских школ.