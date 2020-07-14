Противоаварийные работы в усадьбе Волышово завершат в этом сезоне

12:32, 14 июля 2020, ПАИ

План по противоаварийным работам в усадьбе Строгановых в Волышово составляют в Псковской области. 14 июля в Порховском районе работает делегация в составе представителей Росимущества, Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры, АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области». Об этом сообщает газета «Порховский вестник».

Специалисты собрались в усадьбе, чтобы обсудить планы первых противоаварийных работ. Здесь планируется обустроить кровлю, сделать ограждение, закрыть входы и выходы, чтобы лишние люди не ходили по усадьбе.

«Все работы должны быть проведены в ограниченные сроки. Мы должны до конца сезона сделать максимум работ», - заявил и. о. председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

Ранее губернатор говорил о том, что противоаварийные работы здесь планируется завершить к ноябрю.

Усадьба в Волышово принадлежала Строгановым. Наиболее ранние сведения о ней встречаются в документах 1784 года. До наших дней сохранились усадебный дом, домик княгини, манеж, церковь и ряд других строений. Является объектом культурного наследия федерального значения.

В июне 2018 года усадьба сильно пострадала во время пожара.