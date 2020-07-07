Троицкий собор, псковские монастыри и усадьбу в Волышово приведут в порядок

13:01, 07 июля 2020, ПАИ

Троицкий собор в Пскове, Мирожский, Снетогорский, Святогорский монастыри и усадьбу Строганова в Волышово приведут в порядок за счёт средств АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области». Об этом в своём Instagram рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Председателем совета автономной некоммерческой организации является Сергей Степашин, визит которого в Псковскую область состоялся во вторник, 30 июня.

«Мы подвели итоги полутора лет работы организации, обозначили приоритетные направления. Благодаря поддержке президента, руководителя администрации президента, личной включённости Сергея Вадимовича Степашина, позиции и инициативе нашего владыки Тихона автономная некоммерческая организация уже может планировать мероприятия на сумму 1,5 млрд рублей. Это очень серьёзные средства», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Он сообщил, что уже стартовали работы по укреплению внутренних склонов Псково-Печерского монастыря, реконструкции целого ряда объектов, которые входят в этот комплекс, разработана и одобрена проектно-сметная документация на создание большей части инфраструктурных объектов, которые входят в туристический кластер «Духовные истоки». Выполнены инженерные изыскания на территории Снетогорского монастыря, началась разработка проектной документации по Троицкому кафедральному собору. При поддержке «Альфа-банка» стартовал проект по ремонту Залитского дома культуры на Талабских островах. Кроме того, определены основные работы по Мирожскому монастырю и усадьбе Строганова в Волышово. Там противоаварийные работы планируется завершить к ноябрю.

«Эта автономная некоммерческая организация, которая была создана, - очень хороший, достаточно гибкий инструмент, поэтому часть планов мы можем корректировать с учётом текущей ситуации. Благодаря пристальному вниманию со стороны владыки Тихона за тем, как расходуются средства, сэкономлена серьёзная сумма, часть которой предполагается направить на ремонтные, противоаварийные, восстановительные работы в Святогорском монастыре в Пушкинских Горах», - уточнил Михаил Ведерников.