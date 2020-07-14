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Общество

Псковские депутаты поддержали законопроект о праве жителей национальных парков приватизировать землю

Проблема запретительного правового режима по распоряжению землёй для граждан, проживающих на особо охраняемых природных территориях вновь стала предметом парламентского обсуждения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службу Псковского областного Собрания депутатов.

С начала года депутаты обращаются к этому вопросу уже в четвёртый раз: на встрече со спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным в январе, на выездном совещании в Себеже, на мартовский сессии – при одобрении законопроекта, подготовленного депутатами Госдумы по итогам поездки в Псковскую область, и на 48-й сессии, где парламентарии рассмотрели ещё одно законодательное решение проблемы жителей нацпарков.

Проект закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» подготовлен Советом Федерации. Соавтором инициативы является псковский сенатор Андрей Турчак.

Из-за жёстких законодательных ограничений люди, проживающие в границах национальных парков, лишены возможности получить землю для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства и огородничества, а региональные власти и органы местного самоуправления не могут реализовывать социально-экономические программы, связанные с новым строительством и реконструкцией существующих объектов.

Разработчики законопроекта предлагают разрешить передавать земли, расположенные в зонах хозяйственного назначения национальных парков, в областную или муниципальную собственность, а затем предоставлять эти земельные участки в собственность гражданам в соответствии с земельным законодательством. Такой алгоритм отличается от подхода, предложенного законодателями нижней палаты российского парламента, которые считают целесообразным пойти по пути выделения в составе особо охраняемых природных территорий отдельных участков частичного хозяйственного использования для обеспечения жизнедеятельности проживающих на них граждан.

Ещё один правовой пробел, который предлагает устранить рассматриваемый законопроект, связан с корректировкой границ особо охраняемых природных территорий. Действующее законодательство таких норм не содержит, в связи, с чем предлагается предусмотреть законодательную возможность изменения границ национальных парков через обязательную процедуру публичных слушаний.

Депутаты областного Собрания поддержали законопроект сенаторов, как один из возможных вариантов решения земельной проблемы жителей нацпарков, и приняли постановление о поддержке проекта закона.

Напомним, спикер Собрания Александр Котов, комментируя федеральные законодательные инициативы, отметил, что поиск оптимального решения продолжается, а работа по приведению режимов использования земель нацпарков проводится с учётом интересов граждан.

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