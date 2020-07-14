Пассажиры поезда Псков – Великие Луки смогут оформить билет со скидкой 30%

14:23, 14 июля 2020, ПАИ

Пассажиры поезда Псков – Великие Луки смогут оформить билет «туда-обратно» со скидкой 30%, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Скидка распространяется на билеты за полную стоимость и билеты для детей в возрасте от 5 до 7 лет при следовании по всему маршруту. Таким образом, стоимость билета со скидкой по маршрутам Псков – Великие Луки – Псков и Великие Луки – Псков – Великие Луки составит 1 259 рублей.

Оформить билет с 30% скидкой пассажиры смогут предварительно с 13 июля 2020 года в пригородной билетных кассах города Псков и станции Дно, у контролера-кассира в поезде или используя мобильные приложения «Пригород» и «РЖД Пассажирам».

Пригородные поезда по маршрутам Псков – Великие Луки и Великие Луки – Псков будут курсировать с 17 июля по 13 сентября по пятницам, субботам и воскресеньям, с остановками на станциях Порхов, Дно, Дедовичи, Сущево, Локня, Новосокольники.