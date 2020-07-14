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Общество

Коронавирус может повышать уровень сахара в крови – врач

Повышать уровень сахара в крови способен коронавирус. Об этом рассказал внештатный эндокринолог Минздрава, академик РАН Иван Дедов, пишет РИА Новости.

По словам Иван Дедова, коронавирус нуждается в энергии, которую получает благодаря глюкозе в организме человека, именно поэтому у заболевших можно наблюдать повышение уровня сахара в крови.

Даже если пациенты не болели сахарным диабетом, то уровень сахара всё равно поднимается на два пункта. Врач объяснил это тем, что COVID требует энергия, а глюкоза является самой быстрой и усвояемой.

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