Коронавирус может повышать уровень сахара в крови – врач

15:57, 14 июля 2020, ПАИ

Повышать уровень сахара в крови способен коронавирус. Об этом рассказал внештатный эндокринолог Минздрава, академик РАН Иван Дедов, пишет РИА Новости.

По словам Иван Дедова, коронавирус нуждается в энергии, которую получает благодаря глюкозе в организме человека, именно поэтому у заболевших можно наблюдать повышение уровня сахара в крови.

Даже если пациенты не болели сахарным диабетом, то уровень сахара всё равно поднимается на два пункта. Врач объяснил это тем, что COVID требует энергия, а глюкоза является самой быстрой и усвояемой.