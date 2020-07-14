Ещё ряд ограничений в сфере экономики планируют снять в Псковской области

17:24, 14 июля 2020, ПАИ

14 июля на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом рассмотрят вопрос о снятии в Псковской области ещё ряда ограничений в сфере экономики. Об этом заявил глава региона Михаил Ведерников, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«У нас сегодня стоит две задачи. Во-первых, предстоит принять решение в части некоторых противовирусных ограничений в сфере экономике. У нас, к сожалению, по-прежнему остаются некоторые отрасли, находящиеся под запретом, и финансовое состояние организаций в этих отраслях сейчас крайне тяжелое, – сказал губернатор. – Наконец, мы без рисков можем им дать работать, если не в штатном, то хотя бы в ограниченном режиме.

Также Михаил Ведерников отметил, что на заседании будет обсуждаться корректировка ряда мер в социальной сфере и сфере здравоохранения.