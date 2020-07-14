Псковский губернатор рассказал, что позволит подойти к третьему этапу послаблений

17:29, 14 июля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области озвучил четыре правила, соблюдение которых позволит региону подойти к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу уже через две недели. Об этом Михаил Ведерников заявил на заседании оперштаба 14 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Масочный режим, перчатки в транспорте, социальная дистанция и дезинфекция – четыре простые правила. Если мы будем их соблюдать, то через две недели сможем уже говорить о третьем этапе снятия ограничений», - отметил глава региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что за всеми заведениями общественного питания будут следить специальные комиссии, чтобы там соблюдались меры предосторожности, заявленные Роспотребнадзором. Фудкорты и досуговые учреждения в Псковской области откроют только на третьем этапе послаблений.