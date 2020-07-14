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Общество

Александр Нестерук: заболеваемость коронавирусом остается на высоком уровне

В Псковской области заболеваемость COVID-19 остается на высоком уровне и не исключается откат назад. Об этом заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на заседании оперштаба 14 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава областного управления Роспотребнадзора сообщил, что за последние четыре недели ситуация по коронавирусу улучшается, наблюдается снижение уровня заболеваемости.

«Однако заболеваемость остается на высоком уровне, возможен откат назад. У нас 70 новых случаев за два неполных дня», - отметил Нестерук.

При этом главный санитарный врач сообщил, что в магазинах продавцы и посетители не пользуются масками, как и в общественном транспорте. Александр Нестерук призвал жителей области носить маски, чтобы сделать возможным дальнейшее снятие ограничений.

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