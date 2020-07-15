«Август будет более достойным»: в июле жары в Псковской области не обещают

12:25, 15 июля 2020, ПАИ

К выходным в Псковской области станет теплее, сообщила корреспонденту Псковского агентства информации руководитель псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«До 20 июля у нас будет потеплее. Погода улучшится в субботу-воскресенье, 18-19 июля. Днём воздух прогреется до плюс 25 градусов, ночью +10...+15. Жара в ближайшее время не прогнозируется», - отметила метеоролог.

На следующей неделе опять станет похолоднее: +18...+23 градуса, возможны кратковременные дожди с северным ветром. «Затем погода снова наладится, и август должен быть более достойным», - пообещала Тала Нещадимова.