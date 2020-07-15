23 июля трех псковичек наградят медалью «За заслуги перед Псковом»

15:03, 15 июля 2020, ПАИ

Медалью «За заслуги перед Псковом» будут награждены три жительницы Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

14 июля во время 40-й сессии было решено наградить наградить трёх жительниц Пскова медалью «За заслуги перед Псковом» за профессионализм и многолетний добросовестный труд, направленный на развитие города Пскова.

Медаль получит акушерка акушерского отделения патологии беременности в «Псковском перинатальном центре» Ольга Фёдорова, которая имеет стаж в отрасли 38 лет. За время многолетней работы зарекомендовала себя добросовестным, инициативным работником, высококвалифицированным специалистом. К пациенткам женщинам всегда относится доброжелательно, находя нужные слова, чтобы поддержать, приободрить и помочь. Пользуется уважением и доверием коллег, обучает молодых специалистов. Всячески поддерживает работу учреждения в сложные моменты.

Ранее была награждена Почётной грамотой Псковской городской Думы (2005 год) и Благодарственным письмом Администрации Псковской области (2020 год), является победителем областного конкурса «Лучший врач, лучший средний медицинский работник года» (2017 год).

Медалью наградят также аппаратчика химводоочистки «ПТС» Ларису Наумову. Стаж в отрасли- 38 лет. Благодаря своей работе обеспечивает надежную, безопасную и экономичную эксплуатацию теплосилового оборудования и тепловых сетей, благодаря чёткому контролю за рациональным водно-химическим режимом. При её непосредственном участии на 15 котельных из 22 была произведена замена традиционных установок умягчения воды на автоматические, что позволило вести процесс автоматически и уменьшить расход воды на нужды химводоочистки.

Ранее неоднократно награждалась Почётными грамотами предприятия, а также была удостоена Почетной грамоты Псковской городской Думы.

Ещё одну медаль получит учитель начальных классов МБОУ «Лицей «Развитие» Светлана Горцева. Стаж работы в системе образования- 36 лет. Её ученики стабильно показывают высокие результаты по РКМ по русскому языку 95% качества и 100%-ю успеваемость, средний балл- 90. На протяжении многих лет является наставником будущих учителей начальных классов. Провела 9 выпусков.

Ранее награждена знаком «Отличник народного просвещения» (1995 год), Благодарственными письмами Псковской городской Думы и многими другими знаками отличия, является победителем Всероссийского педагогического конкурса «Белая сова».

По инициативе главы города Елены Полонской, кандидатуры на награждение медалью выбирались из числа простых людей, тех, кто на протяжении многих лет преданно посвящает себя профессии и служит на благо города.

Медали и грамоты планируется вручить на мероприятиях, приуроченных к празднованию дня города 23 июля.