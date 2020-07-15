Плантацию конопли уничтожили полицейские в Великих Луках
Плантацию дикорастующей конопли уничтожили полицейские в Великих Луках в рамках первого этапа оперативно-профилактической операции «Мак-2020», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Более 100 кустов конопли росли на одном из земельных участков в черте Великих Лук.
Собственник территории получил предписание об уничтожении незаконных посадок: все растения были выкорчеваны и сожжены в присутствии сотрудников полиции.