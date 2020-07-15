Три детских лагеря в Псковской области заключили договоры на вывоз ТКО

18:25, 15 июля 2020, ПАИ

С 15 июля в Псковской области открылись детские оздоровительные лагеря. Они будут работать в закрытом круглосуточном режиме, работники не будут выезжать за пределы организации. Три лагеря уже заключили договор на вывоз твёрдых коммунальных отходов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании «Экопром».

«Немаловажную роль в обеспечении санитарно-эпидемиологической благополучия отдыхающих в оздоровительных организациях детей играет своевременный вывоз твёрдых коммунальных отходов. Три лагеря уже заключили соответствующие договоры с региональным оператором по обращению с ТКО — «Радуга» в Гдовском районе, «Алые паруса» в Островском и «Стремительный» в Печорском», - отметили в организации.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами территория детского оздоровительного лагеря должна содержаться в чистоте, а уборка территории должна проводиться не менее одного раза в сутки. Мусор должен собираться в мусоросборники с закрывающимися крышками и при их заполнении на две трети вывозиться на полигоны твердых бытовых отходов в соответствии с договором на вывоз бытовых отходов.