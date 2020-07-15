156 млрд рублей составляют долги россиян по алиментам

20:54, 15 июля 2020, ПАИ

Общая задолженность по алиментам в России достигла 156 млрд рублей. Об этом 15 июля заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает РИА Новости.

По её словам, собираемость выплат улучшилась, однако уровень долга остается слишком высоким – 156 млрд рублей. «Это очень много, это те деньги, которые недополучили реальные семьи», – сказала спикер Совета Федерации.

Валентина Матвиенко также отметила, что Совет Федерации хочет рассмотреть создание в России алиментного фонда. Большинство сенаторов поддержали инициативу, однако она требует дальнейшего обсуждения, уточнила спикер Совета Федерации.