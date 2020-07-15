0
23:09
Боровшихся с коронавирусом врачей предложили отправить на досрочную пенсию
21:46
У четверти жителей России есть иммунитет к коронавирусу
21:31
800 жалоб поступило в псковский Роструд за полгода
20:18
Видео: как псковичи коротают вечера на летних верандах
19:07
Пенсионеры и бизнес получат отсрочку по долгам
18:52
«Наблюдатели»: Уникальная выставка эстонской художницы доступна посетителям печорского музея
18:10
В центре Дно автомобиль сбил велосипедиста
Еще новости
Общество

156 млрд рублей составляют долги россиян по алиментам

Общая задолженность по алиментам в России достигла 156 млрд рублей. Об этом 15 июля заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает РИА Новости.

По её словам, собираемость выплат улучшилась, однако уровень долга остается слишком высоким – 156 млрд рублей. «Это очень много, это те деньги, которые недополучили реальные семьи», – сказала спикер Совета Федерации.

Валентина Матвиенко также отметила, что Совет Федерации хочет рассмотреть создание в России алиментного фонда. Большинство сенаторов поддержали инициативу, однако она требует дальнейшего обсуждения, уточнила спикер Совета Федерации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Боровшихся с коронавирусом врачей предложили отправить на досрочную пенсию
15 июля 2020
Боровшихся с коронавирусом врачей предложили отправить на досрочную пенсию
У четверти жителей России есть иммунитет к коронавирусу
15 июля 2020
У четверти жителей России есть иммунитет к коронавирусу
800 жалоб поступило в псковский Роструд за полгода
15 июля 2020
800 жалоб поступило в псковский Роструд за полгода
Видео: как псковичи коротают вечера на летних верандах
15 июля 2020
Видео: как псковичи коротают вечера на летних верандах
Пенсионеры и бизнес получат отсрочку по долгам
15 июля 2020
Пенсионеры и бизнес получат отсрочку по долгам
«Наблюдатели»: Уникальная выставка эстонской художницы доступна посетителям печорского музея
15 июля 2020
«Наблюдатели»: Уникальная выставка эстонской художницы доступна посетителям печорского музея
В центре Дно автомобиль сбил велосипедиста
15 июля 2020
В центре Дно автомобиль сбил велосипедиста
Новую светскую экскурсию по городу разработал печорский музей
15 июля 2020
Новую светскую экскурсию по городу разработал печорский музей

Идет загрузка...