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Общество

В Пскове три собаки напали на беременную женщину

В Пскове в районе улиц Доставалова и Шестака три собаки породы кане-корсо держат в страхе местных жителей. Животные покусали беременную псковичку и её лабрадора, сообщает ГТРК «Псков».

Инцидент произошёл 17 мая. «Эти три собаки летят на нас. Я не успела отреагировать. Две собаки вцепились ему [лабрадор женщины] в холку, одна собака нападает сзади на меня», – рассказала пострадавшая псковичка Ульяна Андреева.

Женщина подала заявление в полицию, зафиксировала укусы на себе и своём лабрадоре.

Спустя месяц псковичка вновь столкнулась с этими агрессивными собаками. Животные были без поводков и без намордников. «Одна собака бежит на нас с ребёнком, две сбивают с ног хозяина, и тот мне кричит: «Беги, они тебя сейчас загрызут!» – рассказала Ульяна Андреева.

Местные жители давно жалуются на этих агрессивных псов. Однако их хозяин в ответ на жалобы людей угрожает им, обзывается нецензурными словами, отметила одна из местных жительниц.

Пострадавшая беременная псковичка Ульяна Андреева собирается через суд получить моральную компенсацию за причиненный вред здоровью.

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