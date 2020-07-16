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Общество

Коронавирус оказался в восемь раз опаснее гриппа по риску инсульта

По риску инсульта коронавирус оказался в восемь раз опаснее гриппа. В 7,6 раз выше вероятность развития ишемического инсульта у зараженных коронавирусом, пишет газета «Известия».

Такой вывод удалось сделать неврологам из отделения клинической и трансляционной нейронауки Научно-исследовательского института мозга и сознания Фейла Фэмили, изучив 1 916 больных коронавирусом. Информацию сравнили с данными аналогичной группы больных гриппом.

Из всех пациентов с коронавирусной инфекцией у 31 (1,6%) было зафиксировано острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу (ишемический инсульт), в то время как в группе пациентов с гриппом инсульт наблюдался лишь у трех пациентов из 1 486 (0,2%).

Американские ученые в выводах к своей статье отмечают, что дальнейшее выяснение тромботических механизмов у пациентов с COVID-19 может дать более эффективные стратегии для предотвращения инвалидизации у пациентов с коронавирусом. Поэтому такие исследования необходимо продолжать.

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