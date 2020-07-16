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Общество

Бессрочное продление масочного режима предложили в Роспотребнадзоре

Фото Дарьи Хватковой.

В Роспотребнадзоре предложили бессрочное продление масочного режима. Теперь маску предлагают носить всегда, когда есть риск заболеть инфекцией, пишет ТАСС.

Руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова отметила, что маски препятствуют распространению инфекций, передающихся воздушно-капельным путём, поэтому их нужно носить всегда.

Также россиян предупредили не ждать определённой даты отмены масочного режима. Носить маски следует при скоплении людей, при контактах с больными и возможными носителями заболевания в любое время, когда есть риск заразиться какими-либо воздушно-капельными инфекциями.

Там временем число смертей от коронавируса в Псковской области продолжает расти.

 

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