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Общество

Семь артснарядов и противотанковую мину обезвредили в Псковской области

В Псковской области обезвредили семь артиллерийских снарядов и мину. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки обезвредила два артиллерийских снаряда в деревне Платоново, а также в деревне Шипулино Великолукского района. В деревне Павлючки Невельского района обезвредили одну единицу противотанковой мины ТМ-35.

Кроме того, в деревне Речевицы Палкинского района группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова разминировала четыре артснаряда.

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