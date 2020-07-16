Семь артснарядов и противотанковую мину обезвредили в Псковской области

10:11, 16 июля 2020, ПАИ

В Псковской области обезвредили семь артиллерийских снарядов и мину. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки обезвредила два артиллерийских снаряда в деревне Платоново, а также в деревне Шипулино Великолукского района. В деревне Павлючки Невельского района обезвредили одну единицу противотанковой мины ТМ-35.

Кроме того, в деревне Речевицы Палкинского района группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова разминировала четыре артснаряда.