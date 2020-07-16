Под Изборском установили сцену для концерта «Спасибо медикам!»

11:03, 16 июля 2020, ПАИ

На базе отдыха «Скай Ранчо» – в двух километрах от Изборска – установили сцену для благотворительного концерта «Спасибо медикам!», передает корреспондент Псковского агентства информации. Эту сцену ранее устанавливали на Октябрьской площади в Пскове на городские праздники.

Руководитель Псковской областной общественной организации клуб парапланеристов «7 000» Мирон Антипов рассказал, что площадка изначально была сделана для полетов. А чтобы провести благотворительный концерт, он ее предоставил бесплатно.

«Для меня это совершенно некоммерческая затея, все это совершенно бесплатно для участников и организаторов. Это мой вклад в поддержку врачей, которые сейчас на передовой бьются за всех нас», – пояснил Мирон Антипов.

На площадке поместится около 100 автомобилей, в которых и будут находиться зрители. Автомобили будут стоять «ёлочкой», чтобы всем было видно сцену с экраном. Высокие автомобили будут стоять дальше от сцены – распределением мест займутся волонтеры.

17 июля концертную площадку для саундчека посетят музыканты.

Благотворительный концерт под открытым небом «Спасибо медикам!» состоится 18 июля в 18:00. Музыканты, среди которых группы «Radio band», «Постоянные», «Красивая», Jellyfish-Mountain, DJ Costya Bic, Аркадий Галковский и Екатерина Андреева, будут выступать в течение 2,5 часов.

Ведущие концерта: Сергей Карпов, Ирина Потапова, Дмитрий Волхонов, Владимир Дягилев, Александр Робин.

Заезд автомашин на концерт начнется за час до начала – в 17:00.

Кроме того, онлайн-трансляция концерта будет идти в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» на YouTube-канале Театрально-концертной дирекции.

Концерт станет центральным мероприятием региональной благотворительной акции #СпасибоМедикам Псковской области, которая продлится до 25 июля.

Ее основная цель – сбор средств в поддержку медицинских работников региона, перенесших COVID-19. Все вырученные средства от концерта и акции будут направлены на приобретение реабилитационных курсовок и путевок для врачей, медсестер и фельдшеров.