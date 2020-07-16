Михаил Ведерников осматривает отреставрированный Двор Постникова
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников осмотрел отреставрированный Двор Постникова в Пскове 16 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Экскурсию для главы регионы провёл директор Псково-Изборского музея заповедника Александр Голышев. Он рассказал, что реставраторы проделали великолепную работу, и в Двор Постникова уже водят туристов на сборных и индивидуальных экскурсиях.
Кроме этого, губернатору показали тактильные картины.
Видеоэкскурсию по отреставрированному Двору Постникова можно посмотреть здесь>>>
Реконструкция Двора Постникова и «Варлаамовского угла» в Пскове началась в 2017 году. Работы проводились в рамках проекта министерства культуры РФ и всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России». В общей сложности были выделены более 1,5 млрд рублей из средств всемирного банка.