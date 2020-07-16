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Общество

«С передовой на передовую» - Анастасия Повторейко о назначении на пост главврача инфекционной больницы

Заведующая заведующая отделением пульмонологии в Псковской городской больнице (COVID-центр) Анастасия Повторейко рассказала о ближайших задачах в связи с назначением на должность главного врача инфекционной больницы, строительство которой ведётся в Пскове по поручению президента Владимира Путина.

«Настрой боевой. Фактически я с передовой отправляюсь на передовую. Правда, с моим уходом открывают сразу две вакансии - заведующего отделением пульмонологии и заместителя главврача горбольницы по медицинской части. Я выполняла  многофункциональную задачу. На новом месте всё предстоит начинать с нуля. Сейчас как раз идёт формирование команды. Это сложный и долгий процесс, но время не терпит. Работать придётся фактически с колёс», - отметила Анастасия Повторейко.

Инфекционную больницу в Пскове с филиалом в Великих Луках должны построить к 15 сентября. Общая мощность лечебного учреждения составит около 300 коек. Принять первых пациентов учреждение должно уже в конце сентября – начале октября. 

 

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