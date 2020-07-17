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Общество

Как пандемия отразилась на производстве, рассказал директор псковского Центра кровельных систем

Из-за пандемии коронавируса производственные предприятия в Псковской области были вынуждены на время остановить работу. Как простой  отразился на положении «Центра кровельных и фасадных систем», в эфире ПАИ-live обсудили с директором Центра, депутатом Псковской городской Думы Денисом Ивановым.

«Кризис чувствуется, но мы работаем, ищем новые рынки, новые варианты», - отметил Денис Иванов.

«Простой не сильно заметен финансово», - добавил директор предприятия. По его словам, остановка производства пришлась на начало сезона, на плохую погоду.

Кроме того, Центр кровельных систем получил финансовую поддержку от государства – компенсацию выплаты зарплаты сотрудникам. «Для меня это существенные деньги», - подчеркнул Денис Иванов.

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