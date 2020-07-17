Как пандемия отразилась на производстве, рассказал директор псковского Центра кровельных систем
Из-за пандемии коронавируса производственные предприятия в Псковской области были вынуждены на время остановить работу. Как простой отразился на положении «Центра кровельных и фасадных систем», в эфире ПАИ-live обсудили с директором Центра, депутатом Псковской городской Думы Денисом Ивановым.
«Кризис чувствуется, но мы работаем, ищем новые рынки, новые варианты», - отметил Денис Иванов.
«Простой не сильно заметен финансово», - добавил директор предприятия. По его словам, остановка производства пришлась на начало сезона, на плохую погоду.
Кроме того, Центр кровельных систем получил финансовую поддержку от государства – компенсацию выплаты зарплаты сотрудникам. «Для меня это существенные деньги», - подчеркнул Денис Иванов.