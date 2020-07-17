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Общество

Первый передвижной шоурум появился в Псковской области

Центр кровельных и фасадных систем оборудовал первый в Псковской области передвижной шоурум. Об этом в эфире ПАИ-live 17 июля рассказал директор Центра, депутат Псковской городской Думы Денис Иванов.

«Мы расширяем рынки сбыта, и наши клиенты находятся за пределами города и области. Для того чтобы люди могли посмотреть, потрогать наши материалы, мы решили приобрести такой дом на колесах», - объяснил Денис Иванов.

Директор предприятия поделился, что в этом сезоне шоурум на колесах побывает в Невеле, Себеже, Опочке, Острове, Пушкинских Горах и других районных центрах.

Внутри шоурум оборудован образцами. «Нашу продукцию люди хотят потрогать», - отметил спикер.

В дальнейшем предприятие планирует закупить такие шоурумы для всех трех заводов Центра кровельных и фасадных систем Псковской области.

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