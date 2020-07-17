0
13:41
Псковский депутат назвал значимой инициативу о предоставлении детям врачей мест в детсадах вне очереди
13:31
Более 150 человек приехали отдыхать в «Хилово» после снятия ограничений
13:29
Себеж отмечает День освобождения от гитлеровской оккупации в годы войны
13:05
Завод «Титан-Полимер» окажет благотворительную помощь псковскому обществу инвалидов
12:41
Начался ПАИ-livе с председателем Псковского облсовпрофа Игорем Ивановым (ПРЯМОЙ ЭФИР)
12:30
Георгий Пономарёв: Любая активность лучше, чем ничего
12:20
Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов расскажет о первых неделях работы
Еще новости
Общество

В Пскове 29 июля спектакль «Ревизор» будет смотреть жюри «Золотой маски»

Жюри «Золотой маски» будет смотреть спектакль «Ревизор» в Пскове 29 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция».

В связи с пандемией коронавируса традиционный весенний фестиваль Национальной театральной премии России «Золотая маска» был прерван, но постепенно возвращается в рабочий режим.

29 июля в Псков в полном составе приедут члены жюри премии для того, чтобы посмотреть спектакль «Ревизор», выдвинутый на соискание «Золотой маски» в пяти номинациях: «Лучший спектакль большой формы», «Лучший режиссер» (Петр Шерешевский), «Лучшая мужская роль» (Евгений Терских), «Лучшая роль второго плана» (Дарья Чураева, Виктор Яковлев). Так как проведение массовых мероприятий до конца июля в Пскове запрещено, спектакль будет показан без публики, только для членов высокого ареопага.

Жюри премии в этом году возглавляет художественный руководитель московского театра «Практика» Марина Брусникина.

Первый успех театра на «Золотой маске» случился в 2018 году, когда номинантом главной театральной премии страны стал спектакль «Река Потудань».

В 2019 году Псковский театр драмы вновь оказался в числе лучших – на этот раз с «Ревизором». Среди спектаклей-соперников псковичей в главной номинации премии «Драматический спектакль большой формы» (в ней номинировано 9 спектаклей) – работы МХТ им. Чехова, Александринского театра, Театра Наций, «Гоголь-центра», Театра им. Ленсовета. Нестоличные регионы кроме Псковской драмы представляют Омский театр драмы и «Чехов-центр» из Южно-Сахалинска. Итоги конкурса руководство «Золотой маски» надеется подвести до конца осени.

Арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин рассказал в интервью о бюджете театра, диковатой публике и YouTube-сериалах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Псковский депутат назвал значимой инициативу о предоставлении детям врачей мест в детсадах вне очереди
17 июля 2020
Псковский депутат назвал значимой инициативу о предоставлении детям врачей мест в детсадах вне очереди
Более 150 человек приехали отдыхать в «Хилово» после снятия ограничений
17 июля 2020
Более 150 человек приехали отдыхать в «Хилово» после снятия ограничений
Себеж отмечает День освобождения от гитлеровской оккупации в годы войны
17 июля 2020
Себеж отмечает День освобождения от гитлеровской оккупации в годы войны
Завод «Титан-Полимер» окажет благотворительную помощь псковскому обществу инвалидов
17 июля 2020
Завод «Титан-Полимер» окажет благотворительную помощь псковскому обществу инвалидов
Начался ПАИ-livе с председателем Псковского облсовпрофа Игорем Ивановым (ПРЯМОЙ ЭФИР)
17 июля 2020
Начался ПАИ-livе с председателем Псковского облсовпрофа Игорем Ивановым (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Георгий Пономарёв: Любая активность лучше, чем ничего
17 июля 2020
Георгий Пономарёв: Любая активность лучше, чем ничего
Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов расскажет о первых неделях работы
17 июля 2020
Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов расскажет о первых неделях работы
В Усвятах бюджетные средства потратят на ликвидацию свалок
17 июля 2020
В Усвятах бюджетные средства потратят на ликвидацию свалок

Идет загрузка...