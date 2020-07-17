Новая команда активно работает – председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов

12:55, 17 июля 2020, ПАИ

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов рассказал о первом месяце работы на новом посту в эфире ПАИ-live 17 июля.

«Проблемы были и будут, в целом справляемся, – отметил Игорь Иванов. – Новая команда, которая была сформирована, активно работает. Люди с радостью ходят на работу. Членских организаций тоже это касается».

Игорь Иванов рассказал, что уже прошло более четырех заседаний президиума облсовпрофа. «Решения все принимаются оперативно и единогласно», – добавил он.

8 июня на XXVI конференции Псковского облсовпрофа председателя Псковской областной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Игоря Иванова избрали на должность председателя Псковского облсовпрофа.