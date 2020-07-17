Псковский облсовпроф будет развивать сотрудничество с Новгородом и Белоруссией

13:01, 17 июля 2020, ПАИ

Псковский облсовпроф намерен развивать сотрудничество с профсоюзными организациями других регионов России, а также Белоруссии. Об этом председатель организации Игорь Иванов заявил в эфире ПАИ-live 17 июля.

Руководитель облсовпрофа анонсировал два крупных события – развитие сотрудничества с Российским профессиональным союзом железнодорожников и транспортных строителей, а также подписание соглашения с профсоюзным центром Новгородской области. «Два брата-профсоюза должны дружить, работать вместе», - подчеркнул Игорь Иванов.

Также председатель региональной организации рассказал, что в Белоруссии планируется большая встреча президиума в трехстороннем формате.