3 402 человека заразились коронавирусом в Псковской области
За сутки коронавирусом в Псковской области заразились ещё 30 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в официальном Telegram-канале по ситуации с коронавирусом в Псковской области.
По состоянию на 18 июля, общее количество заражённых достигло 3 402. Умерло 43 человека, выздоровело 2 023.
Статистика по районам: Псков – 1018, Великие Луки – 684, Бежаницкий район – 35, Великолукский район – 175, Гдовский район – 74, Дедовичский район – 48, Дновский район – 102, Красногородский район – 27, Куньинский район – 30, Локнянский район – 10, Невельский район – 120, Новоржевский район – 20, Новосокольнический район – 61, Опочецкий район – 39, Островский район – 246, Палкинский район – 42, Печорский район – 41, Плюсский район – 97, Порховский район – 141, Псковский район – 278, Пустошкинский район – 6, Пушкиногорский район – 10, Пыталовский район – 16, Себежский район – 23, Струго-Красненский район – 41, Усвятский район – 18.