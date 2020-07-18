76-ю годовщину освобождения от захватчиков отмечает Красногородский район

12:07, 18 июля 2020, ПАИ

Красногородский район отмечает 76-ю годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Жителей района поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

18 июля Красногородский район празднует 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В этот день свои поздравления ветеранам и жителям муниципалитета направил Губернатор области Михаил Ведерников.

«Оккупация Красногородского района закончилась76 лет назад, а вместе с ней — бесчинства, творимые фашистами на протяжении нескольких лет. Прошли, но не забылись годы слез, потерь и испытаний. Сегодня мы вспоминаем не только военный, но и трудовой подвиг народа. Своими руками красногородцы вернули к жизни район, который до сих пор является важной частью экономики региона. Великая Отечественная война навсегда изменила нашу страну, историю, судьбу каждой семьи. И наша задача — сделать все возможное, чтобы сохранить память о героических земляках и самим быть достойными их подвигов. В этот день мы говорим искренние слова благодарности всем ныне живущим ветеранам. Вы пример мужества и стойкости для каждого из нас», — отметил глава региона в поздравительном адресе и пожелал жителям Красногородского района крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой.

В этот день в районе проходят торжественные возложения цветов к обелискам и монументам в память о героях Великой Отечественной войны. В церемонии возложения цветов принял участие заместитель председателя комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Александр Можавев, передаёт районная газета «Заря».

В честь праздника, а также по случаю Дня поселка жителям района будет показан праздничный концерт, который пройдет в режиме онлайн в официальной группе районного досугового объединения в социальной сети «Вконтакте». В эти дни в выставочном зале администрации района открыта экспозиция декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства местных мастеров.

С 5 июля 1941 года по 18 июля 1944 года Красногородский район был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками. В военные годы в Советскую Армию из Красногородского района было призвано 5,5 тысяч человек. Погибло 2,7 тыс воинов, в том числе пропало без вести более 1,4 тыс человек. Расстреляно, замучено и сожжено в годы оккупации 380 мирных жителей. Свыше 600 человек угнано на каторжные работы в Германию. Полностью сожжены 53 деревни.

При освобождении поселка в июле 1944 года шли ожесточенные бои, в которых погибло 295 солдат и офицеров. В память об этом в Красногородске открыто несколько памятников.