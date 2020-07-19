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Четырёх жителей Псковской области поймали за рулём в нетрезвом виде

В Великих Луках и в ряде районов Псковской области дорожная полиция выявила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в Великих Луках вечером 18 июля задержали нетрезвого 30-летнего мужчину на автомобиле ВАЗ-2109. В тот же день задержали нетрезвого 51-летнего великолучанина на Renault Kangoo. 

В Порхове 18 июля задержали 34-летнего местного жителя на скутере «Трейсер» без номеров государственной регистрации. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Новоржевском районе 18 июля в деревне поймали 38-летнего водителя «Шевроле-Клан». Житель Ленинградской области управлял транспортным средством, находясь в нетрезвом состоянии.

По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьёй 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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