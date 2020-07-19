Звезду «Дома-2» и «Битвы экстрасенсов» жестоко избили

19:00, 19 июля 2020, ПАИ

В Москве неизвестные напали на участника шоу «Дом-2» и «Битва экстрасенсов» Никиту Турчина. Об этом он рассказал в своём Instagram-аккаунте. Также молодой человек опубликовал фотографии, на которых видны следы жестокого избиения – кровь, ссадины, подтёки.

По словам Никиты Турчина, несколько дней назад его избили ночью в Москве. «Ударяли по голове чём-то тяжёлым, били ногами по почкам, лицу и рукам», – написал молодой шоумен.

«Я не мог даже написать СМС друзьям. Кровь хлынула, голова кружилась, а в глазах темнело. Но из последних сил у меня получилось вызвать службу 112 и отправить фото и свою геолокацию близким», – вспомнил звезда популярных шоу. Позже, по его словам, врачи подтвердили, что он терял сознание несколько раз.

Парень сообщил подписчикам, что теперь находится в одной из столичных клиник и состояние его здоровья оценивается как средней тяжести.

«Речь и мысли ещё несвязные, кружится голова и в глазах темнеет», – поделился он день назад с аудиторией.