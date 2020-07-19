В России планируют увеличить штрафы за продажу сигарет и снюсов детям

21:56, 19 июля 2020, ПАИ

В России могут в разы возрасти штрафы за продажу снюсов, насвая и табачных изделий несовершеннолетним. Как пишет РИА «Новости», поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях поступили в Государственную Думу.

Поправки предлагают внести в статью 14.53 КоАП «Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями» и 3.5 «Административный штраф».

Тогда штраф для граждан за продажу насвая и снюса составит от 15 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч, для юридических лиц – от 100 до 150 тысяч.

За продажу несовершеннолетним табачной продукции граждане могут заплатить штраф от 20 до 40 тысяч рублей, должностные лица – от 40 до 70 тысяч, юридические лица – от 150 до 300 тысяч.

Поправки рекомендованы к принятию во втором чтении комитетом нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству. Госдума должна рассмотреть законопроект 21 июля.

Сейчас за продажу насвая и снюса гражданам грозит штраф от двух до четырёх тысяч рублей, должностным лицам – от семи до 12 тысяч, юрлицам – от 40 до 60 тысяч. За продажу табачной продукции штраф для граждан составляет от трёх до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч, для юридических лиц – от 100 до 150 тысяч.