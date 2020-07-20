Четыре кандидата выдвинуты на выборы главы Себежского района

09:39, 20 июля 2020, ПАИ

Документы на участие в выборах главы Себежского района, которые состоятся в сентябре, уже подали самовыдвиженцы Андрей Иванов и Виктор Лапшин, а также выдвинутый «Партией Роста» Игорь Романов и кандидат от ЛДПР Алексей Харлашин. «Псковская правда» подготовила обзор, в котором оценила конкурентоспособность участников выборов.

29-летний Андрей Иванов работает охранником в Московской области. «Очевидно, его задача в рамках кампании сводится к тому, чтобы подстраховать кого-то из кандидатов либо выступить в качестве спойлера», - резюмирует автор обзора Максим Андреев.

По мнению журналиста, предприниматель и лидер регионального отделения «Партии Роста» Игорь Романов играет сходную роль. «Последние несколько лет Романов принимает участие чуть ли не во всех сколько-нибудь выборных кампаниях региона, включая губернаторские. Впрочем, без особого успеха», - говорится в статье.

Более реальным соперником для действующего главы Себежского района Леонида Курсенкова аналитик считает главу Красноармейской волости Виктора Лапшина. В 2010 году он участвовал в выборах главы Себежского района от «Справедливой России» и набрал 19,29% голосов, заняв второе место. А затем дважды (в 2014 и 2019 годах) баллотировался от КПРФ на пост главы в Пустошкинском районе.

Алексей Харлашин также имеет опыт борьбы за пост главы Себежского района. В 2015 году либерал-демократ занял на этих выборах второе место с 20,77%.

«Справедливая Россия», КПРФ и «Яблоко» намерены проигнорировать себежские выборы. «И можно предположить, что теперь, как и в ходе недавней печорской кампании, КПРФ и «Яблоко» будут действовать в альянсе, поддержав самовыдвиженца [Лапшина]», - отмечает «Псковская правда».

«В сильных позициях Леонида Курсенкова в районе сомневаться не приходится. Но так или иначе, кампания обещает быть конкурентной и интересной», - резюмирует Максим Андреев.

Полный обзор предстоящей муниципальной избирательной кампании читайте в статье «Псковской правды» «Большие маленькие выборы».