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Общество

Псковичам предлагают выбрать, какие сооружения украсить граффити

Жители Пскова смогут с помощью голосования выбрать, какие технические сооружения в городе станут арт-объектами. Об этом сообщила начальник Управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Художественные граффити будут нанесены на технические сооружения – заборы, трансформаторные будки в Пскове. Местные жители смогут прислать свои варианты изображений с фотографиями, адресом сооружений и примерным размером.

«Сам проект уже запустили, сейчас организована возможность горожанам присылать фотографии тех объектов инженерной инфраструктуры, которые они считают нужным украсить художественными граффити», - рассказала Наталья Плявинская, добавив, что после этого будет запущен конкурс на макеты будущего граффити.

«Каждый художник сможет принять участие и предложить свой вариант, - отметила Плявинская. – А псковичи смогут проголосовать за лучший вариант».

Первый этап по сбору предложений от горожан будет завершён 23 августа. Свои варианты можно прислать «ВКонтакте» или в Instagram официальной группы «Общественные проекты Псковской области».

Организаторами являются Управление общественных проектов молодёжной политики администрации Псковской области и общественная организация «Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018».

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