11 человек тушили пожар на улице Герцена в Пскове

12:10, 20 июля 2020, ПАИ

В Пскове пожар на улице Герцена, 20, тушили 11 человек на четырёх машинах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар произошёл 18 июля в 17:42. В нежилом доме сгорела кровля. В рядом стоящем жилом доме оплавлен сайдинг на стене на площади 18 квадратных метров. Причина пожара – поджог.

Кроме того, 19 июля в 7:54 произошёл пожар в деревне Полибино Великолукского района. В бане сгорела кровля, выгорел предбанник. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и шесть человек. Сотрудники МЧС спасли от огня дом и две хозяйственные постройки. Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.